نجم ريال مدريد يتمسك بالرحيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

يصر الإسباني ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، على رفض تجديد تعاقده مع الميرنجي، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد، بنهاية الموسم المقبل، لكن هناك رغبة من الميرنجي في الإبقاء عليه لفترة أطول، خصوصا بعد فشل التعاقد مع كيليان مبابي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن أسينسيو ما زال رافضا لفكرة تجديد عقده مع ريال مدريد، على الرغم من الحصول على ضمانات من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بشأن مشاركته بشكل منتظم.

ويخشى أسينسيو ربط نفسه بعقد أطول مع ريال مدريد، خاصة مع تألق البرازيلي الشاب رودريجو، بالإضافة لاحتمالية التعاقد مع الألماني سيرج جنابري.

وأضافت الصحيفة، أن خورخي مينديز، وكيل أعمال أسينسيو، بدأ يستمع للعروض المقدمة للاعب.

وترددت أنباء قوية، عن عرض مينديز خدمات أسينسيو على مانشستر يونايتد.