الفريق التسويقي الخاص بكوكا كولا في بيروت.. والسبب؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

وصلت طائرة قطرية صباح اليوم الى مبنى الطيران العام في المطار، وعلى متنها الفريق التسويقي الخاص بكوكا كولا وعدد من النجوم الكوريين الذين سبق ورفعوا كأس المسابقة العالمية، حيث سيتم عرض كأس العالم من قبل اللاعب جول ريميه ابتداء من 10,30 صباحا حتى 12 ظهرا قبل ان ينطلق الفريق الى أوزبكستان. علما ان الكأس تنقل الى عدد من بلدان العالم.

ويستقبل الوفد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس ورئيس اتحاد كرة القدم هاشم حيدر.