أحد المتابعين طلب الزواج من ابنة شيرين.. فكيف ردّت؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

عقدت النجمة شيرين عبد الوهاب جلسة مناقشة مع متابعيها، وتلقت عدداً كبيراً من الأسئلة وأجابت عنها بصراحة وعفوية.

وسألها أحد المتابعين عن مدى إمكانية موافقتها على زواجه من إحدى بناتها، فردت بالقول: “لا تضطرني أمد يدي عليك، زواج إيه حالياً، هناك تعليم ومستقبل أولاً”.

وأكّدت أنها في حالة نفسية ممتازة، ولكنها منشغلة بامتحانات بناتها، كما تحضر لأعمال جديدة وتتواجد باستمرار في الاستديو.

وردت شيرين على سؤال من أحد متابعيها يقول: لسه بتحبي حسام حبيب أو خلاص قدرتي تشيليه من قلبك، بأنها: أنا مش بحبه ولا بكرهه.

وردا على سؤال عن عودتها لحسام حبيب في حالة طلبه منها الرجوع اليه، وردت شيرين: هرفض طبعا.

أما عن سبب اختفائها، أكدت شيرين عبد الوهاب أنها لم تختفي بل تحضر للعديد من الأغاني الجديدة هذه الفترة بجانب اهتمامها بأطفالها وتعليمهم مما يجعلها مشغولة.

وكانت ضمن اسئلة متابعيها عبر السوشيال ميديا عن فنان تتمنى العمل معه وتتوقع ان يحققا معا النجاح، وردت شيرين بمنشن للفنان كريم عبد العزيز.