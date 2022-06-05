شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ينتهى من تسجيل أغنية "تعاليلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم اللبناني راغب علامة من تسجيل احدث اغانيه التي تعاون فيها مع فريق مصري بقيادة الشاعر محمد عاطف والملحن احمد زعيم والموزع الموسيقى تومة وينتظر طرحها خلال الأيام المقبلة وسوف يقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب لعرضها على كل المنصات الإلكترونية.

يحيى النجم اللبناني راغب علامة حفلاً غنائيًا بالتجمع الخامس يوم 12 يونيو المقبل، من تنظيم وليد منصور ويقدم في الحفل باقة من أغانية التي اشتهر بها قديمًا وحديثًا منها "طب ليه"، "اللى باعنا" وغيرها من الأغانى.وأحيا مؤخرًا راغب علامة، ذكرى رحيل والده السادسة بكلمات مؤثرة عبر حسابه على تويتر، وكتب راغب، قائلاً: "أنها الذكرى السادسة لرحيله، أبي وأخي وصديقي الحقيقي رحل اليها بعد شهرٍ من رحيلها، أميرة حياته ورفيقة عمره مرّت السنين وفي قلوبنا تعيش الذكرى الفاتحة والصلاة على أرواحهم الطاهرة".

وكان النجم راغب علامة قد كشف عن صور حفله الأخير في الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية هناك، وظهر علامة منسجم تماما أثناء تقديم أجمل أغانيه، وعلق النجم علي الصور التي نشرها من خلال حساب الانستجرام الخاص به قائلا " عندما أرى هذا الفرح الكبير في عيون الناس....ليلة من العمر كانت مع الجمهور الحبيب على مسرح الأوبرا بمناسبة الأعياد الوطنية في دولة الكويت الحبيبة ،الشّكر الجزيل للحضور الكريم ولادارة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وكلّ عام والكويت وشعبها وقادتها بألف خير

وطرح راغب علامة مؤخراً كليب أحدث أغانيه "ممكن أزعلك"، التى تعد الأغنية الأولى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات الشاعر محمد البدرى، ألحان بينن، توزيع مدحت خميس، ميكس وماسترز أمير محروس، إخراج شريف صبرى