شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل هدى سلطان.. "وتد" الدراما التى تألقت فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ5 من يونيو مع ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة هدى سلطان، رحلت عن عالمنا بعدما أثرت الحياة الفنية بأعمال عديدة تألقت خلالها بأدوارها المميزة ما بين السينما والدراما التليفزيونية تميزت فيها بموهبتها الكبيرة واجادتها لكافة الألوان التمثيلية ببراعة شديدة مثلما تميزت بصوتها العذب التي قدمت به أغاني برعت فيها أيضاً.

أشهر افلام هدى سلطان

قدمت الفنانة الراحلة هدى سلطان مجموعة مميزة من الأفلام منها "امرأة في الطريق" الذي نالت على دورها فيه الكثير من الجوائز، إلى جانب أفلام "السكرية" عن رواية نجيب محفوظ بالاسم نفسه و"جعلوني مجرماً" للمخرج عاطف سالم و"فتوات الحسينية"، و"كهرمان" (1958).



هدى سلطان

كما مثلت كذلك في "وداعا بونابرت" و"الابن الضال" مع المخرج يوسف شاهين، وفي "بدور" و"بورسعيد" و"سوق السلاح"، وكان آخر دور سينمائي ظهرت فيه بعد عشرين عاماً من انقطاعها عن التمثيل السينمائي في فيلم "نظرة عين" مع الفنانة منى زكي كضيفة شرف.

هدى سلطان وتد الدراما

كما أدت العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية من أهمها "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"الليل وآخره" و"الوتد" و"ليالي الحلمية" و"رد قلبي" و"زي القمر" و"للثروة حسابات أخرى".

ثنائية هدى سلطان وفريد شوقى

الفنانة هدى سلطان، كونت ثنائى من أبرز ثنائيات الوسط الفني أثناء زواجها من النجم الراحل فريد شوقى، طيلة سنوات زواجهما قبل الانفصال، وقد وصلت زيجتهما إلى 15 عامًا، قاما فيها بلعب بطولة العديد من الأفلام استغلا فيها جماهيريتهما الكبيرة، إلا أن نجوميتها لم تبدأ بسهولة وإنما بدأت رحلتها الفنية بصعوبة شديدة بعدما اصطدمت برفض العائلة فكرة عملها بمجال التمثيل.