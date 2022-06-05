شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليمان عبد المالك: أبحث عن سيناريو لـ وحيد حامد لتحويله لعمل درامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك لـ الخليج 365، إنه سعيد للغاية لنجاح مسلسل "راجعين يا هوى" الذى عرض في رمضان المنصرم، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة النجم خالد النبوى وإخراج محمد سلامة، مشيرًا إلى أنه تحمس لفكرة المسلسل بسبب رائعة الكاتب القدير أسامة أنور عكاشة، وهو ما جعله يقدم على تلك الخطوة.

وأضاف عبد المالك، أنه يتمنى تقديم أعمال تنال رضا الجمهور، لاسيما أن الناس متعطشة لتلك الأعمال التي تعيد روح العائلات والمجتمع إلى نصابها الحقيقى، بالإضافة إلى طرح أفكار تخدم الناس وتجعلهم سعداء، فضلاً عن الخوض في تجاربهم الشخصية التي قد تجعل المشاهد متحمس إلى البحث عن قضيته من خلال تلك الأعمال المميزة.

وعن تقديمه عملاً فنيًا يتم تحويله دراميًا من أعمال الكاتب الكبير وحيد حامد، أكد عبد المالك، أنه يتمنى تقديم عمل درامي مستوحى من أعمال وحيد حامد، لاسيما أنه يكن له كل احترام وتقدير لشخصه أولاً ثم أعماله بوجه عام، مضيفًا أنه يدرس فكرة البحث عن سيناريو من أعمال وحيد حامد السينمائية يسمح بتحويله إلى عمل درامى.

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ودارت أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.