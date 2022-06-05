المعرض الدولي للكتاب بالمغرب يعفي الناشرين من رسوم الإيجار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال اتحاد الناشرين العرب إن وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب والقائمين على إدارة الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب استجابوا إلى طلب إعفاء الناشرين من رسوم الإيجار.

وقال الاتحاد في بيان إنه كان على تواصل مع إدارة المعرض منذ فترة وتقدم بعدة مطالب من بينها “إعفاء الناشرين العرب من رسوم إيجار الأجنحة”.

وأكد الاتحاد أن القرار “يساعد الناشر العربي في استمرارية نشاطه في صناعته” مشيرا إلى أن العاملين في صناعة النشر العربية “يمرون بظروف عصيبة ماليا ومهنيا جراء جائحة كورونا”.

وكان المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط انطلق في الثاني من يونيو حزيران بمشاركة 712 ناشرا من 55 دولة ويستمر حتى الثاني عشر من الشهر.

ويقام المعرض بعد غياب عامين بسبب الظروف الوبائية العالمية في العاصمة المغربية لأول مرة بعدما ظل طوال السنوات الماضية في الدار البيضاء.

وصرح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد في وقت سابق بأن قرار نقل المعرض بشكل دائم للرباط “لم يحسم بعد” وستتم دراسته بعد نهاية هذه الدورة وتقييمها.

وفي شهر فبراير شباط الماضي أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعفاء كل المشاركين في الدورة الخامسة والعشرين للصالون الدولي للكتاب من “تكاليف كراء الأجنحة” كما اتخذت بعض معارض الكتب العربية خطوة مماثلة خلال عام 2021 لمساعدة قطاع النشر على التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.