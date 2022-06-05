رغم المشاكل… مبابي باقٍ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عقب الهزيمة أمام الدنمارك 1-2، أعلن منتخب فرنسا أن رافائيل فاران الذي تعرض لإصابة، غادر مقر معسكر “الديوك”، بينما يستمر كيليان مبابي، الذي يعاني أيضاً من متاعب بدنية، مع باقي زملائه.

وسيحل مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي محل لاعب مانشستر يونايتد في المنتخب الفرنسي.

وكان فاران قد غادر أرض الملعب عقب انقضاء ساعة من المباراة أمام الدنمارك، على غرار مبابي الذي غادر في الاستراحة بين الشوطين بسبب متاعب في الركبة.

وتواجه فرنسا الإثنين، منتخب كرواتيا ضمن منافسات المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وخلالها سيعود المدرب ديدييه ديشامب لقيادة “الديوك” بعدما غاب عن مباراة الدنمارك على إستاد دو فرانس بسبب وفاة والده الثلاثاء الماضي.