فوز “خريف التفاح” بالجائزة الكبرى لمهرجان السينما الأفريقية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعتين

فاز فيلم (خريف التفاح) للمخرج المغربي محمد مفتكر بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية بخريبكة الذي اختتم فعاليات دورته الثانية والعشرين مساء السبت.

ونال المخرج والسيناريست المصري مجدي أحمد علي جائزة الإخراج عن فيلم (2 طلعت حرب) فيما حصل فيلم (ليلة الملوك) من ساحل العاج على جائزة السيناريو.

وحصلت جيرلي جازاما من ناميبيا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (الخط الأبيض) وحصل مايكل واويو من أوغندا على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (قطعة من أرضنا).

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم (ماشية لجهنم) للمخرجة التونسية أسمهان الأحمر.

كما نوهت لجنة التحكيم بأداء الممثل المصري الراحل سمير صبري في فيلم (2 طلعت حرب) وفرقة الرقص والغناء في فيلم (ليلة الملوك) وجودة الصورة لفيلم (أوليفر بلاك) من المغرب.

وذهبت جائزة النقد، التي استحدثت لأول مرة هذا العام، لفيلم (أوليفر بلاك) إخراج توفيق بابا.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز بالجائزة الكبرى (المشي فوق الماء) من النيجر إخراج عيسى مايجا فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الكيني (الرسالة)إخراج مايا ليكو وكريستوفر كينج.

كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم (مرايا متكسرة) للمخرج المغربي عثمان السعدوني.

أقيم حفل الختام بالمُركب الثقافي في مدينة خريبكة وشمل تكريم الممثل المغربي محمد الشوبي.