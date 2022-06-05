ابنة شقيق كاظم الساهر تستعرض جمالها بلوك جديد.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 09:54 صباحاً - استعرضت الشابة ندى الساهر، ابنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر، جمالها بإطلالة جديدة لها وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وشاركت الشابة الجميلة الفيديو على طريقة “قبل وبعد” لتطل على متابعيها بنيو لوك ومكياج قوي.

وكانت ندى الساهر قد أحدثت ضجة سابقا بعد نشر صورها برفقة عمها لتخرج بعدها عن صمتها وعلّقت على هذا الأمر. وجاء ذلك في مقابلة أجريت معها ضمن حلقة من خلال برنامج بالعربي ET وكشفت أن الصورة التي تم نشرها التقطت لهما قبل نحو عامين أثناء وجودهما في إسبانيا.

وقالت: “توقعت أن تنتشر هذه الصور بشكل واسع وأن يتم تداولها من قبل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. والسبب أن عمي كاظم فنان يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي وخارجه. والصور التي جمعتني معه التقطت قبل سنتين في اسبانيا”.

وأضافت الشابة العراقية أن كاظم الساهر دائمًا ما يعطيها النصائح وتعمل بها، معبرة عن فخرها بأن يكون كاظم الساهر عمها، وقالت: “أنا فخر لي أن أكون ابنة أخيه والناس عرفتني عن طريق قرابتي به”.