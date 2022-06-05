شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السينمائيين تنعى وفاة المنتج الراحل محسن علم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة السينمائيين وفاة الراحل المنتج محسن علم الدين الذى وافتة المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، ونشرت نقابة السينمائيين على صفحتها بيان قالت فيه: ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المنتج الكبير محسن علم الدين.

يذكر أن جنازة الراحل محسن علم الدين، اليوم الأحد الموافق 5 يونيو من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر.



بوست نقابة السينمائيين

وكان الراحل محسن علم الدين قد أصيب بفيروس كورونا المستجد أدى إلى تليف الرئة وإصابته بفشل رئوي، نقل على أثره إلى العناية المركز بإحدى المستشفيات الكبري بمحافظة القاهرة.

محسن علم الدين هو منتج سينمائى مصري، ساهم بإثراء مكتبة السينما العربية بأعماله، حيث عمل مع كبار الكتاب والمخرجين كفطين عبد الوهاب، صلاح أبو سيف، محمود ذوالفقار، حلمي حليم، حسن الإمام، نيازى مصطفى، حسام الدين مصطفى، حسين كمال، أحمد يحيى.

كانت قد كشفت ياسمين ابنة المنتج محسن علم الدين مؤخرا سوء خ الحالة الصحية لوالدها ،بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية، ودخوله العناية المركزة، بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، مطالبة جميع جمهوره ومحبيه بتكثيف الدعاء له بالشفاء العاجل.

وأوضحت ابنة محسن علم الدين أن والدها أصيب بالفشل الرئوي، نتيجة إصابته في الفترة الماضية بفيروس كورونا، مؤكدة أنه الآن يعاني من الآثار الناتجة عن إصابته بهذا الفيروس، حيث أشارت إلى أن رئة والدها تأثرت بشكل كبير، إذ قالت: إصابته بكورونا جابت له تليف في الرئة.