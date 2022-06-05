شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى ذكرى وفاة محمد نجم.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان القدير محمد نجم، الذى اشتهر بخفة دمه على الشاشة، ورسم السعادة على وجوه محبيه، وتركت أعماله الفنية بصمة كبيرة مع الجمهور.

وعلى الرغم من أن الفنان محمد نجم له العديد من المسرحيات الناجحة، والتى اشتُهر من خلالها، إلا أن له العديد من الأفلام السينمائية التى حققت نجاحا أيضا، حيث بدأ مشواره السينمائى عام 1986م، وقدّم حتى وفاته ما يقرب من 15 فيلما سينمائيا وتليفزيونيا.

وحققت معظم هذه الأفلام نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى، وتعلق الكثيرون بالعديد منها، ومن أبرز هذه الأفلام: (مولد يا دنيا، البنت كبرت، من بلا خطيئة، صانع النجوم، أبدا لن أعود، قمر الزمان، احترسى من الرجال يا ماما، الكداب، الساعة تدق العاشرة، وانتهى الحب، بمبة كشر، حكايتى مع الزمان، حياة خطرة).

وبرز اسم محمد نجم بعدما أسس مسرحه الخاص ببداية السبعينات، وقدم عشرات المسرحيات ومنها: البلدوزر، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر، واحد لمون والتانى مجنون، الكدابين أوى، دول عصابة يا بابا، الأونطجى، ومن أشهر مسرحياته "عش المجانين" التى اشتهر فيها بإيفيه "شفيق يا راجل"، وحققت نجاحا كبيرا فى الوطن العربى.

وتوفى محمد نجم العام الماضى عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيبوبة بأحد مستشفيات حي الدقي، حيث تعرض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، واكتشف الأطباء إصابة الفنان الكبير بجلطة دماغية، وتم حجزه بالعناية المركزة، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة فيها.