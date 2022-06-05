شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار طبيب وريهام عبد الغفور ممرضة فى مسلسل "وش وضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "وش وضهر" الذى يلعب بطولته الفنانان إياد نصار وريهام عبد الغفور، البرومو الدعائي للمسلسل المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وأوضح البرومو أن إياد نصار يقدم شخصية طبيب يمر فى حياته بعدة مواقف، بينما تعمل ريهام عبد الغفور ممرضة وتدعى "ضحى عبد الحميد متولى" تتجه للعمل في عيادة إياد نصار بسبب حاجتها للمال، وتتوالى الاحداث فى إطار من الاثارة والتشويق .

مسلسل وش وضهر من نوعية الأعمال ذات الـ10 حلقات، وهو من بطولة إياد نصار وريهام عبدالغفور، وتأليف ورشة سرد، وإشراف على الكتابة مريم نعوم، وسيناريو وحوار شادي عبدالله وأحمد بدوي وإخراج مريم أبوعوف

يذكر أن إياد نصار شارك كضيف شرف في دراما رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز ياسر جلال وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يشار إلى أن أخر أعمال إياد نصار السينمائية، فيلم "11:11، وعرض في السينمات ولم يحقق إيرادات كبيرة، وشارك في بطولته كلا من محمد الشرنوبى، غادة عادل، إنجى المقدم، عمر الشناوى، نور إيهاب، الفيلم تأليف ياسر عبد البساط، إخراج كريم أبو زيد.