شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وبن أفليك ينتقلان للعيش بقصرهما الجديد.. سعره 60 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك قد اشتريا أخيرًا قصرًا ضخمًا في بيفرلي هيلز بقيمة 60 مليون دولار، وذلك بعد أشهر من البحث عن منزل أحلامهما في منطقة لوس أنجلوس، حيث أكد تقرير الديلي ميل أنهما وقع اختيارهما على قصر فخم داخل بيفرلى هيلز، وأشار التقرير أن لوبيز وأفليك بدآ بالفعل الانتقال للقصر بعدما شوهدت سياراتهما بجانب العقار الخميس الماضى.



قصر لوبيز وبن افليك

كما أضاف التقرير أن هناك مجموعة من الشاحنات كانت بجوار السيارات ما يشير لإمكانية نقل أغراضهما للعيش في القصر خلال الفترة المقبلة.

وكانت رصدت أعين المصورين مؤخرًا الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز في رحلة مؤخرًا قضتها برفقة ابنتها إيمي فى شوارع مدينة لوس أنجلوس، وذلك مرور بعد أيام قليلة من احتفال زوجها السابق مارك أنتوني بخطوبته، حيث ظهرت خلال الصور بفستان أبيض مميز.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من ظهور خطيبها الحالي الممثل والكاتب بن أفليك بصحبة ابنه في منطقة سانتا مونيكا، حيث يبدو أن الثنائى يركزان خلال الأيام الحالية على الاستمتاع بوقتهما برفقة أبناءهما، وذلك بعدما ظهر بن أفليك خلال الفترة السابقة في أكثر من مرة مشغولاً بالبحث عن عش الزوجية الجديد مع جينيفر لوبيز.