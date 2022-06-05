شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلاً غنائيًا فى الأردن.. الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقى حفلاً غنائيًا يوم 10 يونيو الجارى في الأردن ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من الأغانى التي يحبها.

وكان قد أحيا النجم محمد حماقى مؤخرًا حفلاً موسيقيًا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" موجهًا التهنئة للشعب السعودى بمناسبة صعود منتخبهم لكأس العالم، وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى يشاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفنى.

وقدم حماقى عددًا كبيرًا من أغانيه على مدى قرابة الساعتين، أبرزها "أجمل يوم"،"أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلمونى"، "يا ستار"، ومن أغانى ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلمونى"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"لا ملامة" وغيرها.

وطرح محمد حماقي مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم.