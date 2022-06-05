بعد أن أثارت القلق بظهورها مجهدة.. حنان ترك تطمئن محبيها بهذا الفيديو

كتب امير فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 05:47 صباحاً - طمأنت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، جمهورها على حالتها الصحية بعد ظهورها مجهدة خلال بث مباشر على احد مواقع التواصل الاجتماعي..

وقالت حنان ترك: “صباح الخير أنا أسفة ناس كتير أوي أوي اتصلت بيا وأطمنت عليا، وواضح أن انا كان شكلي في اللايف كان مجهد جدًا بس أنا عاوزه أطمنكم عليا، أنا كنت تعبانة فعلًا بس أنا أحسن أوي دلوقتي الحمد لله”.

وكانت حنان ترك قد أطلت على جمهورها أمس، من خلال فيديو مباشر عبر حسابها فايسبوك من صفحتها الموثقة لتطمئنهم عليها.

وقالت حنان ترك في البث المباشر: “أنا عندي برد كان المفروض أطلع من أسبوع فات ومحبتش أتاخر عليكوا واستحلمونى واستحملوا صوتي، عاوزة أشكركم وأشكر أسرتي اللي وقفت جانبي وقت مرضي وكل أصدقائي اللي بيسألوا عليا ودكتور أشرف زكي كان بيكلمنى وبيطمن عليا، وبشكر الجمهور اللى بدعواته الحمد لله بقيت أحسن بكتير وكويسة جدا، ومش عارفة أشكركوا على ايه ولا ايه وسعيدة انى معاكم وانتوا وحشتونى جدا”.