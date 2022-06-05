رانيا يوسف تتحدث عن أمور غريبة تحصل معها!.. ما علاقة ذلك بالروحانيات؟

كتب امير فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 05:47 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف من حدوث أمور غريبة في حياتها مؤخرا قائلة “في حاجة غريبة بتحصلي السنة دي”.

وكشفت رانياي وسف أنها تعيش حاليا حالة خاصة من الروحانيات مع نفسها، متعجبة من عرض عملين عليها تقدم من خلالها شخصيتين مختلفتين ولكن قريبتان من حالتها

قالت رانيا: “أعيش فى هذه المرحلة حالة من الروحانيات، وهى حالة غريبة لا أعرف سببها الحقيقى، وفوجئت عندما عرض علي مسلسل (عالم تاني) وفيلم (ملك) خصوصا أن الشخصيتين والعملين يدوران في نفس هذا الاتجاه وعالم الروحانيات”، حسب تصريحاتها لبرنامج theinsider بالعربي.

وأضافت رانيا يوسف: أشعر أن هناك توقيتا معينا لحدوث بعض الأمور وأرى أنها من تدابير ربنا وليس لها علاقة بى ربنا يرزق بها عباده الذين فى حالهم”.