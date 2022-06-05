شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تحيى حفلاً غنائيًا فى دار الأوبرا المصرية.. 20 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائى داخل دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة يوم 20 يونيو الجارى، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها جمهورها.

وعلقت نوال في منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعى قائلة: ‏"هنا القاهرة والناس الطيبة حوالينا جمهور أم الدنيا الحبيب بانتظاركم بدار الأوبرا المصرية الإثنين 20 يونيو ‎مصر أم الدنيا القاهرة

وكشفت مؤخرًا النجمة اللبنانية نوال الزغبى موقفها من خوض تجربة التمثيل قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه عرض عليها الكثير من السيناريوهات الفنية سواء سينمائية أو درامية، ولكن حال إقناعها بأحد منها ستوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن تكون تجربة الدراما القصيرة التى لا تتعدى عن 8 حلقات.

وعن رأيها في أغانى المهرجانات كشفت عن أنها لا تسمعها، وليست ذوقها، ولكن فى بعض الأحيان ممكن تسمع أغنية من هذه النوعية وتنال إعجابها، مشيرة أن المزيكا أذواق ولم تقلل من شأن أحد.

وردت النجمة اللبنانية نوال الزغبى حول سؤال عن أفضل مطربة نجحت فى مجال التمثيل قالت: "شيرين عبد الوهاب تعتبر من أفضل المطربات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى التمثيل بإحساسها المختلف وأدائها المتميز، مشيرة إلى أنها نجحت على مستوى الدراما وأيضًا السينما.

وأكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أنها تتعاون مع الملحن عمرو مصطفى في حوالى 3 أغانٍ يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، واصفة إياه بأهم الملحنين الموجودين في الوطن العربى وحققنا نجاحات كثيرة سابقة، كما أن الأغانى من كلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة ومازلنا في مرحلة الاختيار، وتحمل عددًا من المفاجآت، وإن شاء تكسر الدنيا كالعادة أثناء طرحها.