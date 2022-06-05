شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا شاستين وآن هاثاوى فى صور جديدة من فيلمها الجديد Mothers’ Instinct والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الديلي ميل عدة صور جديدة من فيلم Mothers’ Instinct، الذى يقوم ببطولته كل من آن هاثاوى وجيسيكا شاستين، وذلك من خلال اطلالة يسيطر عليها الستينات من القرن الماضى، إذ ارتدى كلاهما فساتين مميزة، خطفا بها الأنظار من جديد مثلما حصل في السابق مع نشر الصور الأولى من الفيلم الذى يعول عليه كثيرين من أجل تناول حقبة مميزة.



جيسيكا شاستين وان هاثاوى

وتأتى تلك التجربة فى عالم السينما بعدما كشفت الممثلة آن هاثاوي العديد من الأمور حول حياتها الخاصة خلال حوارها مؤخراً مع مجلة WSJ. Magazine، وأشارت إلى الفترة الصعبة التي قضتها أثناء فترة حملها بسبب مشاكل في الخصوبة والإنجاب، قائلة إنها فضلت عدم مشاركة متابعيها بلحظات حملها مضيفة : "دوماً ما كنت أنظر للأمر أنه مميز ويعتقد الكثيرون أنه سهل، ولكن حينما مررت بالتجربة فالأمر ليس سهلاً مطلقاً وبالتالي فضلت عدم مشاركة المتابعين بتلك اللحظات وكأني اضحك طوال الوقت".



هاثاوى

كما كشفت الممثلة ان هاثاوى العديد من الأسرار حول كواليس دور سيدة الأعمال ريبيكا نيومان في مسلسلها الجديد WeCrashed، أثناء استضافتها ببرنامج The Late Show With Stephen، مؤكدة أن شخصيتها تأثرت كثيراً بالدور التي تجسده ضمن الأحداث قائلة : "الشخصية انعكست على حياتي الخاصة، فمثلاً أصبحت امارس اليوجا بصورة مستمرة".