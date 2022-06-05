فرح يوسف تطالب بعدم تحريف كلامها بعد حديثها عن ديانة زوجها والزواج المدني!

كتب امير فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 03:54 صباحاً - أثارت الفنانة السورية فرح يوسف،نجمة أراب آيدول، حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعد تداول تصريحات لها تحدثت فيها عن رفضها دخول زوجها الاسلام ومطالبتها بالزواج المدني في سوريا.

وكانت يوسف قد صرحت خلال حلولها ضيفة على الاعلامية رابعة الزيات في برنامج “شو القصة” قائلة: ”أطالب بوجود زواج مدني بسوريا، حرام 2 يحبوا بعض، ويدخلوا بمشاكل بسبب فرق الدين“.

وتابعت: ”زوجي عرض علي يغير ديانته وأنا رفضت، لأنه مش عدل هالشي، هو مسيحي وأنا مسلمة، نحن الإثنين بنكمل بعض، هذا لا يعني أننا مختلفون، نحن الإثنين بنعبد الله الواحد، فمش عدل لحتى يتزوجني أو أصير حلاله يتخلى عن دينه“.

وفي اول تعليق لها على هذا الجدل طالبت فرح يوسف بعدم تحريف كلامها مطالبة جمهورها بالعودة الى الحلقة للتأكد مما قالته دون شرح ما قصدته.