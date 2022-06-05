شكرا لقرائتكم خبر عن "أكل الفسيخ والبصل" عادة غريبة من هدى سلطان قبل إحياء حفلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد 5 يونيو ذكرى وفاة الفنانة هدى سلطان التى رحلت عن عالمنا عام 2006، تاركة أرشيفًا كبيرًا من الأعمال الفنية على مستوى السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والغناء.

نشأت هدى سلطان فى بيئة محافظة، حفظت القرآن الكريم كاملا فى صغرها بكتاب قريتها، حيث اعتاد والدها استقدام شيخة تقرأ القرآن للنساء صباحًا وبشكل يومى، وبمرور الأيام نمت لديها هواية الغناء والتلاوة، وازداد طموحها لاحتراف الغناء فى القاهرة مثلما فعل قبلها شقيقها محمد فوزى.

وغنت لأول مرة أمام الجمهور عام 1937 فى إحدى حفلات المدرسة التى أقيمت على مسرح البلدية فى طنطا، بأغنية لأم كلثوم، وعندما بدأت "هدى" تلمح برغبتها فى الغناء وأن تكون مطربة مثل شقيقها، زوجتها عائلتها وهى لا تزال فى عمر 14 عاما، وأنجبت ابنتها الكبرى "نبيلة".

انتقلت إلى القاهرة بصحبة زوجها فى منتصف الأربعينيات، وأصرت على اقتحام مجال الفن، فتم طلاقها بعد أقل من عامين بسبب غيرته الشديدة ورغبته فى اعتزالها الفن والتفرغ للمنزل.

تنصح هدى سلطان دائما المطربين بتناول وجبة الفسيخ والبصل قبل إحياء الحفلات الغنائية، وذلك لأنه يشد الأحبال الصوتية ، وهذا ما كشف عنه الفنان على الحجار الذى قال إن الفنانة هدى سلطان أوصته بأكل الفسيخ قبل إحياء الحفلات وذلك خلال تصوير إحدى البرامج في عجمان وقالت له: "كل فسيخ وبصل قبل الحفلات علشان بيشد الأوتار".