ياسمين عبدالعزيز تثير قلق محبيها بعد نشرها صورة من المستشفى: “أهم حاجة في الدنيا الصحة”

كتب امير فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 02:43 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن دخولها للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك بعد فترة قليلة من تعافيها من وعكة صحية شديدة أجرت خلالها العديد من العمليات الجراحية.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وكتبت عليها ”أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة“.

وكانت ياسمين عبدالعزيز أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة، وتسببت مضاعفات تلوث الدم في نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي، حيث دخلت في غيبوبة.

وتعود بداية أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية لشهر يوليو/ تموز الماضي، بعدما خضعت لإجراء عملية نسائية بسيطة، ولكن تدهورت حالتها الصحية نتيجة مضاعفات للعملية، ما زاد الأوضاع سوءا.