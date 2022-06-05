ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية.. وهذه حالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز، تعرضها لوعكة صحية بنشر صورة لها داخل أحد المستشفيات.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بوجه شاحب تسبب في قلق لجمهورها، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر إنستجرام قائلة: “الحمدلله على نعمة الصحة” في حين لم تكشف زوجة الفنان أحمد العوضي تفاصيل أكثر عن طبيعة وعكتها.

وكان الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز قد كشف عن تعرضه لحادث سير نقل على إثره إلى المستشفى مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، لافتاً إلى أنه تم احتجازه بالمستشفى ليوم واحد فقط وأكد أن حالته مستقرة وسيعود إلى منزله اليوم السبت.

ونشر وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز رسالة طمأنة على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، يشكر فيها كل من سأل عليه، وقال: الحمد لله حادثه مش جامده وانا كويس وخارج بكره من المستشفى شكرا لكل الي اطمن عليا.

وعلق وائل عبد العزيز مؤخراً على إعلان شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع النجم كريم محمود عبد العزيز، مؤكداً أن حركات وجهها وطريقة كلامها تشبه والدتهما، متمنيًا لها الصحة والسلامة.

نشر وائل عبد العزيز بعض الصور لإعلان ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيسبوك، قائلًا: نظرات وحركات وريآكشنات أمي كلها.