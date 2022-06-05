شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمينة تطرح أحدث أغنياتها "صباحو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشعبية أمينة، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صباحو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان وليد سماره، وتوزيع محمد حريقة.

وكانت المطربة الشعبية أمينة، قد طرحت أغنية "النفسية تعبانة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى ضمن أغنيات ألبومها الجديد "تجار السعادة"، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم.

وحلت أمينة ضيفة على برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة على قناة ON، فى حلقة الأربعاء الماضى بصحبة الفنان عمرو عبد الجليل.

وقالت أمينة، خلال الحلقة، إنها تعشق السهر طيلة عمرها منذ صغرها، وكشفت أنها من محافظة الإسكندرية من منطقة الورديان، اسمها الحقيقى وفاء الفخرانى، والشركة المنتجة اقترحت عليا اسم أمينة اسمًا فنيًا.

وتابعت أمينة رغم كونها إسكندرانية لكنها تخاف من البحر: "كنت هغرق فى مرة، لكن بحب أقعد على البحر وأغنيله "يا بنت يا أم المريلة الكحلى".

واختتمت أمينة تصريحاتها قائلا: "تخرجت فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وجيت من الإسكندرية عشان أمثل بس، وأول مرة أشوف عمرو عبد الجليل فى مسرح محمد نجم".