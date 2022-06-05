شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر نادر عبد الله يكشف تفاصيل تعاونه الثالث مع هيثم شاكر فى "أتعدى حدودى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر الغنائى نادر عبد الله تفاصيل تعاونه مع النجم هيثم شاكر في أغنية "أتعدى حدودى" الذى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحا كبيرا، قائلا في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله نجاح الأغنية فاقت توقعاتى وجائنى ردود أفعال قوية عليها خاصة أننى أتعاون مع مطرب أحب العمل معه لأنه يتميز بصوت قوى ومميز ومن أفضل مطربين جيله .

وأضاف نادر عبد الله أغنية "أتعدى حدودى" تعتبر التعاون الثالث الذى يجمع بينى وبين هيثم شاكر، حيث تعاونا سويا من حوالى 3 سنوات في أغنية "لحقتينى" ألحان محمد يحيي وتوزيع احمد إبراهيم، وأغنية "ما خليتش حاجة" عام 2008 ألحان تامر على وتوزيع أحمد إبراهيم.

وأشار أنه يتعاون خلال الفترة المقبلة في أغانى كثيرة مع كبار النجوم وتحمل عددا من المفاجآت.

أغنية "اتعدى حدودى" طرحت الخميس الماضى على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات نادر عبدالله والحان محمد يحيى وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

وكانت آخر أعمال الشاعر نادر عبد الله أغنية "لوحة باهتة"، للنجمة أنغام، من ألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وقدم نادر عبد الله من قبل للنجمة أنغام أغنية "واحدة بتحبك"، ضمن أغانى ألبومها الغنائى "نفسى أحبك"، والتى طرحته نجمة الغناء أنغام عام 2008، ولم تكن هذه الأغنية التى تخطت العقد من عمرها هى الأولى، فبداية التعاون بين أنغام وعبد الله يعود لعام 2000 أى منذ 22 عاما، حيث كتب لها الشاعر المتميز أغنية "حبيتك ليه" ضمن أغانى ألبومها "ليه سيبتها" وبعد هذه الأغنية تكرر التعاون بينهما من خلال عدة أغانى نالت قدرًا كبيرًا من النجاح وهى "رجعنا فى كلامنا"، "أنا مخاصماك"، "قد ما تقدر"، "فاكراك"، "بغير"، "واحدة بتحبك"، وتعاون معها في اغنية "ياريتك فاهمنى" التي تعد واحدة من أروع الأغاني خلال مسيرة النجمة أنغام، وهي من كلمات الشاعر الكبير نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، وتوزيع مادي، وكانت ضمن أغنيات ألبوم "حالة خاصة جدًا" الذي صدر في عام 2019.

وتخطت أغنية "ياريتك فاهمني" أكثر من 70 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، إضافة إلى نجاحها أيضًا عبر منصات الاستماع الإلكترونية، وفي حفلاتها الغنائية، كما تعاون نادر عبدالله مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى منهم الهضبة عمرو دياب واليسا وسميرة سعيد ومحمد فؤاد وتامر عاشور وجنات ولطيفة وغيرهم.