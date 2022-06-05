فيديو.. أحمد سعد يكشف سر نجاحه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

كشف الفنان المصري أحمد سعد، أن سر استقراره ونجاحه الفني تقف وراءه زوجته، علياء بسيوني.

وقال الفنان أحمد سعد، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “ليالي TEN”، المعروض عبر فضائية “TEN” وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، إن التغيير الإيجابي الذي حل بحياته مؤخرًا فوجئ بأن جمهوره قد لاحظه، وهو ما بدا جليًا خلال التعليقات التي يتلقاها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشار سعد إلى أنه بات مهتمًا بتقديم أعمال تليق بفنه، بعيدًا عن المشكلات التي دخل فيها خلال السنوات الماضية على حد قوله: “وصلت لحتة أعرف فيها إيه ممكن يضرني أو ينفعني”.

وأرجع “سعد” سبب هذا التغيير إلى زوجته، التي أثرت بالإيجاب على حياته: “كنت طول عمري بفتكر العشوائية جزء من الإبداع.. الموضوع طلع مش كده خالص، لما يكون عندك موهبة وتكون منظم بتعمل حاجة عظيمة زي عبدالحليم (حافظ) وأم كلثوم”.

صورة مثيرة للجدل

تجدر الإشارة، إلى إن الفنان أحمد سعد واجه مؤخرًا انتقادات لاذعة، بسبب ظهوره في إحدى الصور خلال أدائه لمناسك العمرة، وفي ذراعه “تاتو” خلال ارتدائه لملابس الإحرام.

ورد “سعد” حينها على ما أثير بحقه، قائلًا إن الناس تتدخل في أمور فرعية، ويتركون المضمون والجوهر في أداء مناسك العمرة: “ذهبت لاستغفار الله تعالى وشكره سبحانه على نعمه عليّ وعلى الناس”.

وأضاف أن الوشم على يديه رسمه بعد تعرّضه لحادث منذ فترة، ترك أثرًا كبيرًا في يده وكان كل مَن يراها يسخر منه، ويسأله ما إذا كانت بسبب مشاجرة مع آخرين: “الناس اللي انتقدتني على الوشم كانت سبب رئيسي وراء القيام به.. فقمت بعمل شكل جميل على يدي أداري (أخفي) به الإصابات والله سبحانه وتعالى ينظر دائماً على ما في القلوب وليس على الأشكال”.