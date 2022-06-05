نجاح جديد تحققه إليسا مع سعد لمجرد.. 100 مليون مشاهدة لـ”من أول دقيقة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخطت أغنية “من أول دقيقة” للنجمة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد، حاجز 100 مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط من صدورها على قناة إليسا الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “من أول دقيقة” من كلمات أمير طعيمه، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد ابراهيم، وترجمت أجمل مشاعر الحب في عمل مصوّر بسيط جمع إليسا وسعد لمجرد بمشاهد من كواليس تسجيل الأغنية في فرنسا.

ومنذ طرحها تحظى أغنية “من أول دقيقة” بانتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، كما تتصدّر المراتب الأولى في قائمة “يوتيوب” للفيديوهات الموسيقية الأكثر تداولًا في الوطن العربي.

وجاءت أغنية “من أول دقيقة” بقالب كلاسيكي في أداء رائع من إليسا وسعد لمجرد، وغربيّ توزيعًا، فشكّل العمل مفاجأة كبيرة للجمهور في الوطن العربي.