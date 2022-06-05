الملكة إليزابيث تتغيب عن قداس الشكر.. أول ظهور لهاري وميغان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الجمعة إلى العائلة الملكية، في أول ظهور علني لهما في بريطانيا منذ عامين، للمشاركة في صلاة شكر تقام في كاتدرائية القديس بولس في لندن، على نية الملكة إليزابيث الثانية احتفالاً بيوبيلها البلاتيني.

وبحسب المعلومات، فقد تلاشت فرص اجتماع كافة أفراد العائلة، بعدما أُجبرت الملكة على التغيب إثر معاناتها من “بعض المشاكل الصحية” الخميس خلال انطلاق سلسلة من الاحتفالات تستمر أربعة أيام لمناسبة مرور 70 عاماً على اعتلائها العرش.

وستتابع الملكة، البالغة من العمر 96 عاما، المراسم عبر الشاشة الصغيرة بسبب معاناتها من صعوبة في المشي والوقوف، ما أرغمها على إلغاء مشاركتها في عدد من الفعاليات منذ العام الماضي.

يُذكر أن الملكة أطلت مرتين من شرفة قصر باكينغهام بوسط لندن الخميس، عقب العرض العسكري “تروبينغ ذي كولور”.