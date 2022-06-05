وفاة والد الفنان الأردني عمر العبداللات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي مساء السب، والد الفنان الأردني عمر العبداللات، الحاج حسين العبداللات.

وأعلن عمر العبدالات وفاة والده من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر” قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون إنتقل إلى رحمة الله تعالى والدي المرحوم الحاج حسين محمود عبدالرحمن العبداللات”.

والفنان العبداللات هو مطرب من مدينة السلط، بدأ بالغناء في التاسعة من عمره في الحفلات، وتعلم العزف على العود ليغني الأغاني التراثية الأردنية، وأغاني باللون الخليجي، وتمسك بطموحه الفني للوصول إلى مستوى فني رفيع.

من أسرة موقع بتجـترد نتقدّم بأحرّ التعازي من الفنان عمر العبدالات وعائلة الفقيد.