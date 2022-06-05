شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تقدم برنامجا أسبوعيا يحمل اسمها على إذاعة القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد خوض تجربة الإذاعة المصرية، من خلال برنامج أسبوعى، يحمل اسم "مع نبيلة عبيد" على الإذاعة المصرية، وسيتم تحديد مواعيده خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة على حسابها الشخصى بموقع تبادل لصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائلة: "اسمحولي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا، لأول مرة فى الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان "مع نبيلة عبيد" اتكلم فيه عن حاجات فنيه كتيرة".

وأضافت نبيلة عبيد: "هاحكي في البرنامج ذكرياتى في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية، سواء في الاذاعة أو التلفزيون أو المسرح وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم".

وتابعت: "كل التفاصيل هتعرفوها قريب جدا، بس دلوقتي لازم أقولكم أن هيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاورا والمخرج الدينامو الشاطر جدا محمد ترك والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى، وهبقى أقولكم على مواعيد الإذاعة".



