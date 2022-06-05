شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى على يفوز بجائزة الإخراج عن "2 طلعت حرب" بمهرجان خريبكة للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المخرج مجدى أحمد على بجائزة الإخراج الكبرى فى ختام المهرجان الدولي للسينما الأفريقية المقام بمدينة خريبكة بالمغرب في دورته الـ22، عن فيلم "2 طلعت حرب"، وينظم المهرجان تحت رعاية الملك محمد السادس ويحمل شعار "السينما الإفريقية.. حلم قارة بأكملها".

وتتنافس على جوائز المهرجان أفلام من المغرب والجزائر ومصر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ورواندا وناميبيا والسنغال وزامبيا وساحل العاج وكينيا والنيجر ومالي ونيجيريا، وكرم المهرجان في الافتتاح، الذي أقيم بالمُركب الثقافي في خريبكة، اسم الناقد والسيناريست الراحل نورالدين الصايل (1947 -2020)، أحد رواد المهرجان والرئيس السابق للمركز السينمائي المغربي.

فيلم "2 طلعت حرب" تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على، بطولة سمير صبرى، محمود قابيل، عبير صبرى، أحمد مجدى، سهر الصايغ، شريف دسوقى، ياسمين الخطيب، على صبحى، جنا سليم، عمر زهران، رحاب حسين، ميرت عمر الحريرى، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.



