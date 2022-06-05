شكرا لقرائتكم خبر عن شبح المرض يطارد ياسمين عبد العزيز من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يمر عام كامل على الأزمة الصحية التى تعرضت لها النجمة ياسمين عبد العزيز، وخرجت منها بسلام محاطة بدعوات محبيها فى كل أنحاء الوطن العربى، ليطاردها شبح المرض من جديد بعد أن نشرت، اليوم السبت، صورة على سرير داخل أحد المستشفيات عبر "إستورى" حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أهم حاجة فى الدنيا الصحة نعمة كبيرة"، وأثارت الصورة العديد من التساؤلات حول مرورها بأزمة صحية مرة أخرى، وسط قلق العديد من متابعيها وزملائها.

بدأت القصة عندما دخلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز المستشفى فى يوليو من العام الماضى 2021، من أجل إجراء عملية جراحية.

أحمد العوضى يطلب الدعاء لها

فى 17 يوليو 2021، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتى وحبيبتى ياسمين.. هى فى العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافى المعافى بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

خطورة حالة ياسمين عبد العزيز

وكتب الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، فى 18 يوليو 2021، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أنا كل اللى هقدر أقوله دلوقتي.. ادعوا لياسمين حالتها خطيرة".

خروج ياسمين عبد العزيز من العناية المركزة

وأعلن العوضى خروج زوجته من العناية المركزة فى 21 يوليو 2021، وكتب عبر "فيس بوك": "الحمد لله.. ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تمامًا لمدة أسبوعين، خوفًا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة.. حتى استقرار الحالة.. أعتذر لكم عن عدم ردي، لكن اعذرونى غصب عني.. شكرًا ليكم كلكم على دعواتكم ليها، ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

ياسمين عبد العزيز تغادر المستشفى

وفى 6 أغسطس 2021، غادرت ياسمين عبدالعزيز المستشفى، بعد تحسن حالتها الصحية، وكشف زوجها النجم أحمد العوضي، خروج زوجته بعد فترة طويلة قضتها بسبب الأزمة الصحية، مؤكدا أنها ستستكمل علاجها داخل منزلها، تحت مراقبة الأطباء.

سفر ياسمين عبد العزيز للخارج للعلاج

وفى 10 أغسطس 2021، غادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولى متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية، من تداعيات ومضاعفات العملية الجراحة أجرتها فى 11 يوليو الماضى.

العوضى يتوعد الطبيب المعالج

وفى 11 أغسطس 2021، كتب العوضى عبر "فيس بوك": "ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخٍ فى حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافى التام لياسمين على خير إن شاء الله.. والقانون المصرى سيحكم بينى وبين المتسبب فيما حدث.. لا تظنن صمتى نسيان.. بل لكل حدث حديث".

تعافى ياسمين عبد العزيز

كل ذلك قبل أن تعلن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تعافيها من خلال رسالة لجمهورها عبر "إنستجرام"، قائلة: "الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا.. ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمنى وعديت المحنة على خير الحمد لله".

ظهور ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى

وظهرت ياسمين عبد العزيز فى حلقة من برنامج "معكم منى الشاذلى" لتتحدث عن أصعب الأوقات التي مرت بها خلال أزمتها الصحية، وقالت: "كنت بموت وجاتلى رسالة (التربى بيجهز التربة)، وقلت لأخويا الكبير خلى بالك من ولادى، مش قادرة أصدق أنى قاعدة فى برنامج وباتكلم عن الموضوع ده، 3 حاجات مبتشتريش بالفلوس: الصحة والاحترام وحب الناس".

وتابعت: "شفت معدتى برة جسمى.. وقلت لأخويا الكبير: خلى بالك من ولادي، أحمد العوضى حط رأسه على رأسى وكان بيعيط".