محمد محمود عبد العزيز أمام قبر والده ليلة عيد ميلاده

محمد الفلاح - السبت 4 يونيو 2022

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، ابن النجم الراحل محمود عبد العزيز، صورة له من أمام قبر والده، الذى تمر اليوم ذكرى عيد ميلاده، وعلق على الصورة: "فضفضة فى هدوء وعلى انفراد تام يوم عيد ميلاد حضرتك.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".



قبر محمود عبد العزيز

يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الساحر الراحل محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا قبل 6 سنوات وتحديدًا فى عام 2016، تاركًا حالة كبيرة من الحزن لمحبيه، ممن أجبرهم على احترام موهبة نادرة تمكن من خلالها فى لعب كل ألوان التمثيل، من الكوميديا إلى التراجيديا مقدماً أدوارا معقدة للغاية، وترك بصمة مع كل دور يقدمه حتى صار بالنسبة لجمهوره "الساحر"، الذى يخطف أنظارهم مع كل عمل جديد يقدمه.

وأجرى اليوم السابع بثا مباشرا من مقبرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز فى ذكرى ميلاده اليوم، فهو من مواليد محافظة الإسكندرية وتحديداً من منطقة الورديان غرب الإسكندرية.

وكان قد أوصى الراحل محمود عبد العزيز أن يدفن مع والده فى مدافن العائلة لشدة تعلقه بوالده ووالدته وأسرته وحبه الشديد لمحافظة الإسكندرية.

ونشأ الفنان محمود عبد العزيز بمحافظة الإسكندرية تحديداً بمنطقة الورديان وعاش شبابه فى هذه المنطقة الشعبية إلى أن انطلق إلى العاصمة لاستكمال مسيرته فى عالم الفن فى منتصف السبعينات.

وفى شارع طموم بحى الورديان ولد الفنان محمود عبدالعزيز أحد أحياء غرب الإسكندرية، وعلى الرغم من شهرته ونجوميته إلا أنه ظل مرتبطا بأهل منطقته ولم ينقطع وصاله بجيرانه وأصدقائه رغم حياته فى القاهرة، فكان يواصل زيارتهم فى الأعياد والمناسبات ويزور قبر والده ويقرأ له الفاتحة، ويسير فى شوارع عروس البحر ليتذكر أهم لحظات حياته.