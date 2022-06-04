نجاحات لـ الهضبة وإليسا وسعد لمجرد وحماقى بتوقيع الموزع أحمد إبراهيم

محمد الفلاح - السبت 4 يونيو 2022

نجاحات كبيرة حققها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم مؤخرًا في فترة أقل من سنة مع عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى منهم الهضبة عمرو دياب وإليسا وسعد لمجرد ومحمد حماقى ونانسى عجرم وهيثم شاكر ورامى جمال وآخرون، وكانت تلك الأغانى الأكثر استماعًا.



أحمد إبراهيم قدم مؤخرًا أغنية من أفضل أغانى هذا العام وهى "من أول دقيقة" لكل من المطربة إليسا وسعد لمجرد تخطت حاليًا حاجز 100 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، في أقل من شهر إضافة إلى نجاحها أيضًا عبر منصات الاستماع الإلكترونية خارج مصر وتصدرها مؤشرات البحث جوحل، وإشادة الجميع بها نظرا لأدائها المختلف وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان رامى جمال، وتعاون إبراهيم مع اليسا سابقا في عدة أغانى منها أغنية عكس اللى شايفينها، إنسانة بريئة، ويا عالم وحبه اهتمام وصاحبة رأى وغيرها .

وتعاون الموزع أحمد إبراهيم مع الهضبة عمرو دياب في عدة أغانى جميعها حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، ومنها "الدنيا بترقص" و"اتقل" و"أحلى ونص" و"السر" .

كما تعاون الموزع أحمد إبراهيم مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم مؤخرا في أغنية "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد، ولم يكن هذا العمل الأول الذى يجمع بينهما، فقد حققا نجاحا من خلال عدد من الأغانى السابقة، منها: "الحب زى الوتر" و"راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"عم بتغير" و"خططت بالصدفة" و"حكايات الدنى" و"مين الما عندو".

وقدم أحمد إبراهيم واحدة من أفضل ألبوم النجم محمد حماقى الأخير "يافاتنى" وتحمل اسم "لو هتسيب" وقام أيضًا بتلحينها وهو من القليل تلحينه أغنية، حيث شارك من فترة كبيرة بالتلحين مع المطربة يارا ومحمد نور.

كما قام أحمد إبراهيم بتوزيع أغانى لعدد من المطربين منهم النجم رامى جمال وأيضا النجم هيثم شاكر حيث وزع له مؤخرا أغنية تحمل إسم "أتعدى حدودى" الذى طرحها من حوالى 3 أيام وهى من كلمات نادر عبدالله وألحان محمد يحيى.

وقال الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم عن تلك النجاحات في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": الحمد لله على نجاح تلك الأغانى لأننى حريص على تقديم فن راقى للجمهور سواء كان مصريًا أو عربيًا، بالإضافة إلى تركيزى الشديد في الاغانى الذى اشتغل عليها حيث تخرج بأفضل مستوى.

وأضاف: تلقيت ردود أفعال كلها إيجابية على كل الأغانى التي شاركت في توزيعها في الفترة الأخيرة من داخل الوسط الغنائى وخارجه، مشيرًا أنها فاقت توقعاته .

وأشار أنه يتعاون مع عدد من النجوم في أغانى كثيرة خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجئات .

الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية ، مثل مشاركته بـ8 أغنيات فى ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر و6 أغنيات فى ألبوم "حالة خاصة جدا" للنجمة أنغام، ووزع أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، ومحمد حماقى أغنية 500500، و"عارف" لمصطفى قمر، وغيرها من الأعمال التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأغنية "غيب" للمطرب فضل شاكر.

كما وزع من قبل لعدد كبير من المطربين، منهم شيرين عبد الوهاب "مشاعر" و"حبه جنة" و"على بالى" و"أنت آخر واحد" و"ما تحاسبنيش" و"خليتنى أخاف" و"كلى ملكك" و"متاخدة من الأيام" و"المراية"، كما تعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"أنا وحيدة"، و"إنسانة بريئة"، وتعاون مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح" و"قادرين نعملها"، ومع نانسى عجرم "راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"الحب زي الوتر"، ومع كارول سماحة "فى الوقت الغلط" و"صحابى"، وغيرها من الأعمال الناجحة.