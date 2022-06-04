شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز فى المستشفى نتيجة وعكة صحية وتعلق: الصحة أهم حاجة فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، حيث نشرت صورة على سرير داخل أحد المستشفيات عبر "استورى" حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة".

وتعرض الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز أمس، لحادث سير، وعلق قائلاً على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "الحمد لله حادثة مش جامدة وأنا كويس وخارج بكرة من المستشفى شكرًا لكل اللي اطمن".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



