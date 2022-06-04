شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ليالٍ لنجوم باليه سان بطرسبرج فى أوبرا القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى التعاقد مع فرقة باليه مسرح سان بطرسبرج الروسية لتقديم أربع حفلات بالقاهرة والإسكندرية تبدأ الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة 8، 9، 10 يونيو على المسرح الكبير ومساء الأحد 12 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يقول رئيس الأوبرا إن فرقة باليه مسرح سان بطرسبرج من أهم الفرق العالمية التى تتميز عروضها بالتناغم والحيوية وتضم نخبة من النجوم المحترفين وأشار إلى أن البرنامج يتضمن ثنائيات ومشاهد من أشهر الباليهات الكلاسيكية التى شكلت تاريخ هذا الفن فى العالم منها رميو وجولييت لـ بروكوفيف، ازميرالدا لـ سيزر بونى، شوبينيانا لـ شوبان، كارمن لـ بيزيه، الجمال النائم - بحيرة البجع - رقصة روسية لـ تشايكوفسكى، شهرزاد لـ كورساكوف، رايموندا لـ جلازونوف، جيزيل لـ أدولف آدم، دون كيشوت لـ لودفيج مينكوس وغيرها.. أداء ستانيسلاف أرسينييف، إيكاترينا فولكوفا، فؤاد محمدوف، أندرو جوكاسيان، فيليب باركاشيف، جابينكو أوليسيا، باركاشيف فيليب، كورساكوفا لاريسا، إيلينا كوتسوبيرا.

جدير بالذكر أن باليه مسرح سان بطرسبرج تعد أكبر الفرق الروسية المتخصصة وأكثرها نجاحًا حيث تسعى للحفاظ علي التقاليد الكلاسيكية لهذا الفن مع الحرص على الابتكار في العروض، شاركت في العديد من الجولات الفنية بمختلف دول العالم منها مصر، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا والصين ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور والنقاد.