شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تشهد تكريم محمد صبحى من المتروبوليتان الأمريكية بالأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تكريم أوبرا المتروبوليتان الامريكية للفنان القدير محمد صبحى تقديرًا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر وباعتباره أحسن ممثل لعب شخصية هاملت فى العمل المسرحى بحسب ما سجلته الموسوعة البريطانية وأهدته البث المباشر لأوبرا هاملت للموسيقار العالمي برات دين والذى استقبلته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالمسرح الصغير وسلمه التكريم محمود عبد الله عضو مجلس إدارة أوبرا المتروبوليتان بحضور حشد من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

أكدت عبد الدايم الفخر بتكريم القدير محمد صبحى من أوبرا المتروبوليتان والذى يعد تأكيدًا لحضور القوى الناعمة المصرية عالميا وأضافت أنه أحد رموز الابداع فى مصر والوطن العربى، مشيرة إلى أنه نجح طوال مشواره الفنى فى صنع أعمال شكلت جانبًا من وجدان أجيال متعددة.

من جانبه وجه محمد صبحى الشكر لوزارة الثقافة التى استعادت الريادة الحضارية المصرية عالميا كما اعادت احياء التراث باعتبارة ملهما للابداع المعاصر ، وقدم التحية للاوبرا المصرية التى تعد حصن الفتون الجادة ونجحت فى جذب شرائح جماهرية جديدة من خلال مواد فنية مميزة ، مؤكدا اعتزازه بهذا التكريم من المتروبوليتان الامريكية ، كما استعرض جانبا من تاريخه الفنى وبعض المواقف التى مرت به اثناء عرضه مسرحية هاملت راويا عدد من درود افعال الجمهور تجاهها انذاك .

سبق البث عرض جزء من مسرحية هاملت للانجليزى الشهير وليم شكسبير بطولة وإخراج محمد صبحي والتى تدور حول مأساة أمير الدنمارك وسعيه للانتقام من عمه كلوديوس الذى قاتل شقيقه للاستيلاء على العرش والزواج من أرملته .























