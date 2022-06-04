صور.. ميغان ماركل بإطلالة بيضاء في يوم الجلوس على العرش

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 9 دقائق

خطفت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، الأنظار عند حضورها قداس الشكر ضمن احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، الجمعة.

لأول مرة منذ “Megxit” وهو المصطلح الذي يشير إلى قرار الزوجين ميغان ماركل والأمير هاري بالتراجع عن أدوارهما العليا في العائلة المالكة البريطانية، اجتمع دوقا ساسكس مع بقية أفراد العائلة المالكة في لندن، لحضور الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية إثر مرور 70 عاما على اعتلائها عرش بريطانيا.

ويبدو أن ماركل أرادت بأن تكون طلتها بعد غياب، لا تشوبها شائبة تبعث بها رسالة خاصة لأسرة زوجها الأمير هاري، باختيارها اللون الأبيض.

وبهذه المناسبة الخاصة وبعد عامين من تركها للمملكة المتحدة مع زوجها الأمير هاري، اختارت دوقة ساسكس، الأنيقة للغاية، فستان معطف من تصميم ماريا جراتسيا كيوري من دار Dior الفرنسية، بأكمام طويلة وياقة كبيرة وحزام على منطقة الخصر وقفازات.

وأقرنت الإطلالة الساحرة بقبعة عريضة الحواف، أيضاً توقيع مصمم القبعات في ديور، ستيفن جونز، الطلة التي جاءت جميعها باللون الأبيض الناعم لحضور الحفل في كاتدرائية القديس بولس St Paul’s Cathedral.

ونسقت إطلالتها بزوج من الأقراط الفاخرة المرصعة بالألماس وسوار أنيق من علامة كارتييه للمجوهرات، ما أضفى على مظهرها المتألق، لمسة ملكية.

وبالنسبة إلى آل ساسكس، هذا هو أول حدث رسمي مع العائلة المالكة البريطانية منذ انتقالهم إلى كاليفورنيا.

أما عن اختيار ماركل للون الأبيض في أول ظهور لها بعد عودتها للندن لأول مرة منذ عامين، فوفقاً لموقع “فان بيدج” الإيطالي، فيعد خيارا استراتيجيا يحمل معنى خاصا، تريد دوقة ساسكس إرساله لعائلة زوجها.

ويعتبر اللون الأبيض، بالنسبة للكثيرين، خيارا رمزيا، إذ بدا وكأنه عرض سلام للعائلة المالكة أو وسيلة للتخلص من صورة “النجمة الشريرة” التي نسبتها إليها وسائل الإعلام.

يذكر أنه أثناء الخدمة، جلست ماركل في الصف الثاني إلى جانب الأميرات بياتريس ويوجيني وأزواجهن، والسيدة سارة تشاتو، ابنة الأميرة مارجريت وعائلتها.

وبدأت فعاليات اليوبيل البلاتيني للاحتفال بمرور 70 عاماً على جلوس الملكة إليزابيث الثانية، على عرش بريطانيا، الخميس باستعراض “Trooping the Colour”، وهو عرض عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية السنوي.