لاعب جديد ينضم لقادة ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 36 ثانية

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، بأن داني كارفاخال، ظهير أيمن ريال مدريد، انضم لقائمة قادة الميرنجي، بعد مغادرة البرازيلي مارسيلو.

ورحل مارسيلو القائد الأول للملكي، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده مع الفريق.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد بدأ كارفخال مسيرته مع ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي عام 2013، وهو نفس الموسم الذي استهل فيه كاسيميرو مشواره مع الفريق أيضا.

إلا أن كاسيميرو كان قد رحل لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى بورتو البرتغالي، ما رجح كفة كارفاخال في أن يصبح القائد الرابع للفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن رحيل مارسيلو سيجعل من كريم بنزيما القائد الأول للفريق، حيث بات اللاعب الأقدم تواجدا في النادي “منذ عام 2009”.

ويأتي ناتشو في المرتبة الثانية، بعدما شارك لأول مرة في موسم 2011-2012.

أما القائد الثالث فهو لوكا مودريتش، الذي انضم للميرنجي في صيف 2012، على أن يأتي كارفخال وكاسيميرو في الترتيبين الرابع والخامس.