المجر تحقق أول فوز على إنجلترا منذ 60 عاما

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

هز دومينيك سوبوسلاي الشباك من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح المجر فوزا مفاجئا 1-صفر على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم السبت وهو الانتصار الأول لها على منافستها في 60 عاما.

وكانت المجر الطرف الأفضل أمام فريق المدرب جاريث ساوثجيت الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي، وكان الفريق الضيف محظوظا بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل.

وأتى ضغط المجر ثماره عندما نفذ سوبوسلاي ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 66 بعد سقوط تسولت ناجي عقب تدخل من ريس جيمس مدافع تشيلسي.

وحاولت إنجلترا إدراك التعادل لكنها لم تصنع فرصة خطيرة للتسجيل لتبدأ مشوارها في البطولة بشكل مخيب وقبل مواجهة ألمانيا في المباراة المقبلة يوم الثلاثاء في المجموعة الثالثة التي تضم إيطاليا أيضا.

صيحات استهجان ضد لاعبي إنجلترا

وتعرض لاعبو منتخب إنجلترا لصيحات استهجان من مشجعي المجر -غالبيتهم العظمى من الأطفال- خلال الجثو على الركبة في لقطة لمكافحة العنصرية قبل المباراة التي جرت في بودابست.

ولعبت المجر على أرضها مع إنجلترا في مباراة من المفترض أن تقام خلف الأبواب المغلقة بعد عقوبة كل من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا)، بسبب تكرار التصرف بشكل عنصري خلال آخر زيارة للمنتخب الإنجليزي إلى بودابست في سبتمبر/أيلول.

لكن الاتحاد المجري قال الشهر الماضي إنه سيسمح بحضور الأطفال المباراة في ملعب بوشكاش أرينا.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي، يسمح للأطفال حتى سن 14 عاما، من المدارس وأكاديميات كرة القدم، بالحضور إلى المباراة دون مقابل بشرط اصطحابهم من شخص بالغ.