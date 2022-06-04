برشلونة يقيم حفلات زفاف في ملعبه!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشف تقرير صحفي إسباني، عن عرض نادي برشلونة، لملعبه “كامب نو” لإقامة حفلات الزفاف بمقابل مادي، من أجل حل مشاكل النادي الاقتصادية.

ويسعى برشلونة لحلول من أجل سد العجز الاقتصادي، فبعد أن تم إطلاق اسم “كامب نو سبوتيفاي” على ملعب النادي، بدأوا في استئجار الملعب لحفلات الزواج كما يمكن للجماهير استئجار الملعب وإقامة بعض المباريات.

وكان برشلونة قد أوضح في بيان رسمي سابقا، أنه يعرض على جماهيره استئجار الملعب مقابل 300 يورو لكل لاعب لخوض مغامرة لعب مباراة في “كامب نو”، واستغلال غرفة تغيير الملابس وإجراء عمليات الإحماء.

يذكر أن برشلونة لازال يعاني ماديا على الرغم من رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي الصيف الماضي، وموافقة العديد من اللاعبين على تخفيض أجورهم.