فن ومشاهير

نجمان عربيان يروجان للمونديال من بيروت!

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كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 8:33 مساءً

التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022

شارك النجمان السابقان، العماني علي الحبسي والمصري وائل جمعة، في المهرجان الذي أقيم في أكاديمية “ASA” بالعاصمة اللبنانية بيروت، ونظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية.

وجاء هذا المهرجان تمهيدا لانطلاق نهائيات كأس العالم (قطر 2022)، حيث ينتظر وصول الكأس غدا الأحد إلى بيروت، في زيارة تستمر لمدة 4 ساعات.

ويستعد العالم حاليا لانطلاق مونديال 2022 في قطر، وهي النسخة التي ستقام في الشرق الأوسط لأول مرة في تاريخ البطولة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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