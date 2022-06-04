نجمان عربيان يروجان للمونديال من بيروت!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 8:33 مساءً

شارك النجمان السابقان، العماني علي الحبسي والمصري وائل جمعة، في المهرجان الذي أقيم في أكاديمية “ASA” بالعاصمة اللبنانية بيروت، ونظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية.

وجاء هذا المهرجان تمهيدا لانطلاق نهائيات كأس العالم (قطر 2022)، حيث ينتظر وصول الكأس غدا الأحد إلى بيروت، في زيارة تستمر لمدة 4 ساعات.

ويستعد العالم حاليا لانطلاق مونديال 2022 في قطر، وهي النسخة التي ستقام في الشرق الأوسط لأول مرة في تاريخ البطولة.