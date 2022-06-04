شاب سعودي يعرض الزواج على آمبر هيرد : ” آمبورتي .. قررت اتزوجك واستر عليكي “

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 05:43 مساءً - تداولت عدد من الحسابات المعنية بأخبار المشاهير رسالة أرسلها شاب سعودي إلى الممثلة الأمريكية “آمبر هيرد ” يعرض من خلالها الزواج عليها بعد خسارتها في قضية التشهير ضد زوجها السابق النجم الأمريكي ” جوني ديب ” .

وتضمنت الرسالة تسجيلا صوتيا قال فيه الشاب السعودي موجها حديثه إلى آمير هيرد : ” آمبورتي خلاص صار الدنيا قفلت بوجهك وما إلك غيري .. وبعدين أنا شفت إن الناس خلاص تكرهك وقاعدة تتنمر عليكي ” .

وتابع : ” فقررت اتزوجك واستر عليكي .. والله يكتب اللي فيه الخير يا بعد قلبي انتي ما يقدروا النعمة .. وبعدين أنا شخص عليه طلب، أفضل من الشايب اللي كنتي تعرفينه ” .

يذكر أن النزاع القضائي بين آمبر هيرد وطليقها جوني ديب قد انتهى بصدور حكم لصالح الأخير .. وإلزام هيرد بدفع تعويض له قدرُه 15 مليون دولار أمريكي .