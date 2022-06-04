كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 05:43 مساءً - نشرت الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” صورا جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام من شهر العسل وذلك في الظهور الأول لها بعد زواجها من المهندس ” مصطفى كامل ” .
وظهرت دنيا عبد العزيز في الصور برفقة زوجها وهما يعتمدان نفس الإطلالة المكونة من تي شيرت باللون الأبيض متضمنا عبارة لكلا منهما وشورت باللون الأسود .
وتضمن التي شيرت الذي يرتديه مصطفى كامل عبارة I Have Everything I Need “لدي كل شيء احتاج له” .. أما التي شيرت الخاص بدنيا فكتب عليه I Am Everything “أنا كل شيء” .
وأرفقت دنيا عبد العزيز الصور بتعليق أعربت من خلاله عن سعادتها بقضاء شهر العسل في مصر وتحديدا بمدينة نويبع .. فكتبت في تعليقها قائلة : ” بلدنا أحلى ” .
يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز كانت قد احتفلت بزواجها من المهندس مصطفى كامل في السابع والعشرين من شهر مايو الماضي في حفل أقيم داخل إحدى القرى السياحية بمدينة نويبع .
كانت هذه تفاصيل خبر في الظهور الأول لها بعد زواجها .. صور جديدة ل ” دنيا عبد العزيز ” من شهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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