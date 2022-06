في الظهور الأول لها بعد زواجها .. صور جديدة ل ” دنيا عبد العزيز ” من شهر العسل

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 05:43 مساءً - نشرت الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” صورا جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام من شهر العسل وذلك في الظهور الأول لها بعد زواجها من المهندس ” مصطفى كامل ” .

وظهرت دنيا عبد العزيز في الصور برفقة زوجها وهما يعتمدان نفس الإطلالة المكونة من تي شيرت باللون الأبيض متضمنا عبارة لكلا منهما وشورت باللون الأسود .

وتضمن التي شيرت الذي يرتديه مصطفى كامل عبارة I Have Everything I Need “لدي كل شيء احتاج له” .. أما التي شيرت الخاص بدنيا فكتب عليه I Am Everything “أنا كل شيء” .

وأرفقت دنيا عبد العزيز الصور بتعليق أعربت من خلاله عن سعادتها بقضاء شهر العسل في مصر وتحديدا بمدينة نويبع .. فكتبت في تعليقها قائلة : ” بلدنا أحلى ” .

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز كانت قد احتفلت بزواجها من المهندس مصطفى كامل في السابع والعشرين من شهر مايو الماضي في حفل أقيم داخل إحدى القرى السياحية بمدينة نويبع .