شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحيى حفلاً غنائيًا في الأردن 17 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي، في الأردن، يوم الجمعة 17 يونيو الجارى، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته التي حقق خلالها نجاحاته الغنائية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة موسم الصيف.

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن مؤخراً، عن إحيائه حفلا غنائيا في إسطنبول بتركيا رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 13 يوليو المقبل، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ونشر رمضان مجموعة صور له أثناء التعاقد على الحفل معلقاً: أقوى حفلة في إسطنبول تركيا رابع أيام عيد الأضحى إن شاء الله.

من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان بلالين عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول كلمات الاغنية: دخولنا مرعب خلي الكل يركن، وحش اللعبة حضر يبقى الكل يركن، مليش أنا آخر من الآخر أنا متحكم، هكسر سقف طموحك على المزيكا مجرم، ياه.. جامد أنا كده من يومي، نسخة واحدة وهما قلدوني، بالأسطورة أنا لقبوني، صعب عليكوا أنكم توصلوا لي، عايز أخصام جديدة، القدام بقوا معجبين، اسأل كل اللي قبلك هيقولوك أنا مين، أنا واخد المجال ده رايح جاي على اللي يشيل، أنا اللي رحت بيعت المية في حارة السقاين.

كما بدأ في تحضيرات فيلمه الجديد "نمبر وان" الذى يتناول لعبة الـ mma، من إخراج ياسر سامى، ومن المقرر الإعلان عن مشاركة الممثلين وانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة .