بوجبا يفاضل بين 3 عروض كبرى!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

يفاضل بول بوجبا نجم منتخب فرنسا، بين 3 عروض كبرى، بعد رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كشفت قناة “سكاي سبورتس” أن بوجبا لديه في الوقت الحالي 3 عروض، من يوفنتوس الإيطالي الذي يريد استعادته مجددا، وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 29 عاما، يقضي إجازته في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيحاول استغلال هذه الفترة لحسم قراره النهائي.

ولفتت إلى أن بول سيكون تركيزه الأول على كرة القدم فقط، بعدما عاش مواسم محبطة في صفوف مانشستر يونايتد.

وأعلن النادي الإنجليزي رحيل بوجبا، في ظل انتهاء عقده بحلول 30 حزيران المقبل.