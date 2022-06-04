أنغام من داخل قمرة قيادة الطائرة في أحدث ظهور لها : ” سقت بإيد واحدة “

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 03:50 مساءً - نشرت الفنانة ” أنغام ” صورا عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام توثق من خلالها رحلتها الجوية وتوجهها إلى المملكة العربية السعودية .

وذلك استعدادا لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الصيف بالسعودية والمقرر إقامته اليوم السبت .

وظهرت أنغام في الصور من داخل قمرة قيادة الطائرة وذراعها الأيمن مربوط بعد خضوعها لجراحة به في الأيام الماضية .

وكتبت في تعليقها عليها مازحة : ” سقت الطيارة بإيد واحدة .. شكرًا لطاقم الطائرة السعودية للطفكم وحسن استقبالكم .. أنغام في جدة ” .

وكانت النجمة أنغام قد تعرضت لأزمة صحية نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات حيث أجرت جراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف .. كما أجرت أيضا جراحة فى رسغ اليد بسبب مشاكل في أوتار اليد .