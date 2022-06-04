رسميا .. جيرارد بيكيه وشاكيرا يعلنان الانفصال

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 03:50 مساءً - أعلن نجم نادي برشلونة اللاعب الأسباني ” جيرارد بيكيه ” في بيان رسمي مشترك بينه وبين النجمة الكولومبية ” شاكيرا ” عن انفصالهما رسميا .

فجاء في البيان الذي صدر منذ قليل : ” نأسف على تأكيدنا أننا ننفصل .. نتمنى احترام الخصوصية رجاءًا من أجل أطفالنا .. وشكرًا للجميع ” .

وكانت قد ضجت السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بأخبار تشير إلى اقتراب انفصال شاكيرا عن بيكيه بعد علاقة استمرت لمدة 12 عاما وذلك بسبب خيانته لها مع امرأة أخرى .

وذكر موقع (EL PERIÓDICO) الأسباني الشهير أن شاكيرا ضبطت خيانة بيكيه لها بنفسها وأن هذا هو سبب عدم ظهورهما معا منذ مارس الماضي في أي مناسبة عامة أو على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف أن جيرارد بيكيه ترك منزلهما بالفعل ويسكن حاليًا في شقته القديمة ببرشلونة والتي كان يعيش بها قبل ارتباطه بشاكيرا .