شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا توضح حقيقة دخولها المستشفى عقب الإعلان عن انفصالها رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب الإعلان الرسمي عن انفصالها عن زوجها بيكيه، أوضحت النجمة العالمية "شاكيرا"، أنها تلقت الكثير من الرسائل التى تعرب عن القلق حول دخولها المستشفى، حيث أكدت شاكيرا أن الصورة قديمة، وأنها لم تدخل المستشفى.

وقالت شاكيرا تعليقًا على صورتها التي نشرتها مع والدها: "وصلتنى الكثير من الرسائل أننى في المستشفى.. أريد أن أقول إن هذه الصورة قديمة من الأسبوع الماضى، حينما كان والدى مريض وفى المستشفى حيث يتعافى الآن.. شكرًا لرسائلكم ولدعمك".

وأضافت شاكيرا فى بيانها للتعليق على الرسائل التى وردتها، "أتلقى الكثير من الرسائل التى تثير قلقى بشأن أننى شوهدت فى سيارة إسعاف فى برشلونة مؤخرًا.. أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضى، يوم 28، عندما تعرض والدى للأسف لسقوط سيئ ورافقته فى سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن.. لقد أرسلتم جميعا أطيب تمنياتكم بطريقتكم، وشكرا لكم جميعا كما هو الحال دائما على كل حبكم ودعمكم".



شاكيرا مع والدها

وكان النجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع نادى برشلونة وزوجته المغنية الكولومبية شاكيرا قد أعلنا انفصالهما بشكل رسمي اليوم، السبت فى بيان مشترك.



رسالة شاكيرا لمتابعيها

وقال جيرارد وشاكيرا فى بيان مختصر، "نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية، شكرًا لتفهمكم".

والتقى بيكيه وشاكيرا قبل وقت قصير من نهائيات كأس العالم 2010 فى جنوب أفريقيا، ثم بدأت الخطوبة وأنجبا ميلان 9 سنوات وساشا 6 سنوات، وانتشرت الشائعات، فى الأيام الأخيرة، حول انفصال الزوجين وتزايدت قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي، وأعلن مدافع برشلونة جيرارد بيكيه والمطربة الكولومبية شاكيرا في بيان مشترك الانفصال رسميا بعد علاقة دامت 12 عاما.