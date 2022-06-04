تعليق آمبر هيرد على خسارة قضيتها ضد جوني ديب

كتب امير فتحي في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - خرجت الممثلة الأمريكية ” آمبر هيرد ” ببيان لها عبر حسابها على إنستجرام للتعليق على خسارة قضيتها ضد زوجها السابق الفنان ” جوني ديب ” .

فجاء في البيان : ” قلبي محطم لأن تلك الأدلة الكثيرة لم تكن كافية للوقوف في وجه القوة والنفوذ التي يتمتع بها زوجي السابق ” .

وتابعت : ” هذا الحكم نكسة حقيقية لكل النساء في العالم وخطوة للخلف نحو وقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تفصح عما تعرضت له للعار والإهانة ” .

وأضافت آمبر هيرد : ” هذا الحكم يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد .. محاميين جوني نجحوا في إقناع هيئة المحلفين بالتغاضي عن القضية وتجاهل الأدلة التي كانت حاسمة للغاية ” .

واختتمت هيرد بيانها قائلة : ” أنا حزينة بالخسارة وحزينة أكثر لأنني فقدت حقي كمواطنة أمريكية في التحدث بحرية وانفتاح ” .

يذكر أن هيئة المحلفين في فيرجينيا كانت قد قضت بفوز جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته أمبر هيرد وإلزامها بدفع تعويض له تقدر قيمته ب 15 مليون دولار منها 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية .